Kosovo keskpangaga pahuksisse läinud Eesti finantsplatvorm maksis investoritele raha tagasi

IuteCredit tasus investoritele hoolimata sellest, et Kosovo ettevõtte likvideerimisprotsessi käigus ei ole emaettevõttele raha tagastatud.

Ärileht on varem kirjutanud, kuidas Kosovo keskpank peatas väikelaenu- ja fintech firma Iutecredit tegevusloa. IuteCredit Europe tütarettevõtte IuteCredit Kosovo tegevuslitsents tunnistati kehtetuks 6. detsembril 2019. Ettevõttele määrati riiklik likvideerija, seejärel laenude väljastamine ka lõpetati.

Arco Vara juhi Tarmo Silla osalusega firma pöördus abi saamiseks toona ka Eesti välisministeeriumi poole, kuid Kosovo riik pole vastanud Eesti riigi ametlikele päringutele. Firma kaebas Kosovo riigi tänavu 26. veebruaril rahvusvahelisse arbitraažikohtusse.

Sealse keskpanga üks põhjendusi oli, et firma pole Kosovos kasutanud intressimäära, mis oli kajastatud ettevõtte 2017. aasta äriplaanis. „Neil on kaks etteheidet - et neile ei meeldi meie aktsionärid ja et intressid on liiga kõrged. Esiteks, meie põhiomanikud on olnud muutumatult samad alates sellest, kui me turule sisenesime, midagi erakorralist selles ei ole. Laenuraha kaasame läbi Frankfurdi börsil noteeritud võlakirjade ning läbi Mintose ühisrahastuse. Ehk et kõik on väga läbipaistev. Laenuklientidega sularahatehinguid me ei tee. Hoiuseid avalikkuselt ei kaasa," märkis Sild toona Ärilehega suheldes.

Eelmise aasta detsembri alguse seisuga oli ettevõtte Kosovo laenuportfelli väärtus koos intressidega üle 12 miljoni euro. Mintose investorid olid selleks hetkeks investeerinud IuteCrediti Kosovo laenuportfelli üle 3,5 miljoni euro. Investeeringute tagasimaksed tehti enam kui 32 000 investorile koos intressidega.

IuteCredit Europe juhi Tarmo Silla sõnul maksti investoritele raha välja hoolimata sellest, et Kosovo ettevõtte likvideerimisprotsessi käigus ei ole emaettevõttele ega Mintosele tagastatud ühtegi senti.

"Kosovo laenukliendid on likvideerijale laene tänaseks tagasi maksnud üle 4 miljoni euro, kuid riiklik likvideerija ei ole teinud IuteCreditile või Mintosele ühtegi tagasimakset. Samuti ei ole Kosovo pool vastanud ei emaettevõtte, Mintose ega ka Eesti ametkondade esitatud päringutele. Kuus kuud hiljem, 12. juuni 2020. aasta seisuga asju hinnates näib võimalik, et meilt pandi pihta 12 miljonit eurot ja nüüd mõeldakse, mida edasi," teatas Tarmo Sild täna saadetud pressiteates.