Kosovo keskpank sulges eestlaste kasumliku laenuäri. Ettevõtte juht: võib-olla üritab keegi sogases vees kiiresti kala püüda

„Tõelist põhjust me täna ei tea. Tegemist on noore riigiga, kus äsja on toimunud valimised ja sündmused arenevad n-ö võimuvaakumis. Uus valitsus ei ole veel ametisse asunud ning esimest korda peale Kosovo iseseisvumist on võimule tulemas uued inimesed. Ehk et üks võimalik selgitus oleks, et keegi püüab sogases vees kiiresti kala püüda. Peaauhinnaks oleks meie sealne laenuportfell 25 000 kliendiga ning 12 miljoni euroga," selgitas AS-i Iutecredit Europe tegevjuht Tarmo Sild.

Keskpanga üks põhjendusi oli, et firma pole Kosovos kasutanud intressimäära, mis oli kajastatud ettevõtte 2017. aasta äriplaanis. „Neil on kaks etteheidet - et neile ei meeldi meie aktsionärid ja et intressid on liiga kõrged. Esiteks, meie põhiomanikud on olnud muutumatult samad alates sellest, kui me turule sisenesime, midagi erakorralist selles ei ole. Laenuraha kaasame läbi Frankfurdi börsil noteeritud võlakirjade ning läbi Mintose ühisrahastuse. Ehk et kõik on väga läbipaistev. Laenuklientidega sularahatehinguid me ei tee. Hoiuseid avalikkuselt ei kaasa," märkis Sild.

Silla sõnul on intresside valdkond Kosovos reguleerimata ja äripraktikas on lähtutud Eesti referentsist. „Meie teenus on analoogiline Eestis tuntud Liisi järelmaksuga ehk et tagatiseta tarbimislaenud koduelektroonika jms ostmiseks. Inimene ostab 500 eurose asja ja maksab aasta aja jooksul selle 56 euro kaupa tagasi. Kosovo keskpank üritab aga väita, et kuskil on 236% intressiga laenud ja isegi veel suuremaid numbreid on kõlanud. Oleme otsinud nende väidetele kinnitusi oma kliendibaasist, ei ole leidnud," ütles Sild.

Iutecrediti tegevusluba peatati 6. detsembril. Kohe esimesel nädalal pöördus ettevõte abipalvega Eesti välisministeeriumi ja teiste välissuhtluses osalevate institutsioonide poole.