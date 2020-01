Kotka algatatud tehnoloogiringides tüdrukutele osaleb juba üle tuhande huvilise üle Eesti

„Oleme tõestanud, et tehnoloogiaõpe on nagu kehaline kasvatus: ei ole mõtet poisse ja tüdrukuid kokku panna. Aga mõtteviis tahab veel muutust saada,” lausub Kotka. 2018. aasta lõpus algatas ta abikaasa Kerstiniga ainult tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaringid, mida viiakse ellu MTÜ HK Unicorn Squad alt ning mille tegevust rahastab Kotka ise ja paar Eesti IT-ettevõtjat.

„Nägime probleemi, et tüdrukuid on robootika- ja tehnoloogiaringides näpuotsaga: üks-kaks tüdrukut kümne poisi kohta. Nüüd on ringides umbes tuhat tüdrukut ja see arv ainult suureneb,” ütleb Kotka. Ta kavatseb ettevõtmist toetada vähemalt 2023. aastani.

Siis peaks tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaringides osalejate arv küündima 3000-ni, ületades praegu samasugustes ringides osalevate poiste arvu, mis on 2500. „Küsimus on, mis edasi saab. Väga hea idee tuli turult tagasisidena: miks mitte üldse reformida tööõpetust?” ütleb Kotka.

Üle Eesti tegutseb 82 tüdrukute tehnoloogiaringi. Tunde annavad vanemad. Katmata on üksnes paar maakonda, näiteks Võru- ja Põlvamaa.

