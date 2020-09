Kõvasti raha kaotanud Tallinna kesklinn otsib tuluallikaid. Transpordiametile üks plaan ei meeldinud

Juba kevadel tuli Tallinna linnavalitsus välja ulatusliku toetuspaketiga ettevõtjatele. Kolm kuud ei küsitud linna pinnal tegutsevatelt firmadelt üüri ning reklaamitasusid kärbiti poole võrra. Teist abipaketti tutvustas linnavalitsus läinud nädalal. Kuni aasta lõpuni küsib linn kõigilt kesklinna toitlustus-, kaubandus- ja meelelahutusettevõtetelt kõigest viiendiku kokkulepitud üürist.

Samas just reklaamitasud ja üür hoiavad üleval linnaosade omatulusid. Tallinna kesklinnavalitsus lootis oma 5,9 miljoni eurosest eelarvest 4,8 miljonit ise teenida. Linnaosa vanem Monika Haukanõmm ütles, et ettevõtjatele suunatud abimeetmed võivad linnaosa omatulusid vähendada kuni 45 protsenti.

Samas usub Haukanõmm, et ligi pool miljonit eurot õnnestub linnaosal kärpida ka eelarve kuluridadelt. Kohati aitavad kokku hoida ka viirusest tingitud piirangud.

"Kõige suurem üritus, mis kahjuks me olime sunnitud ära jätma, oli meie Vanalinna päevad. Ja sealt oli kokkuhoid peaaegu 230 000 eurot. Või teine, linnaelanikud olid juba harjunud, et linnavalitsus korraldab keset suve suure jaanitule. Ka selle me jätsime ära," rääkis Haukanõmm.

Lisaks küsib Kesklinn linnakassast juurde umbes miljon eurot.

Hiljuti pöördus linnaosa Tallinna transpordiameti poole ja uuris, kas reklaampindadele võiks ruumi olla Reidi tee ääres.

"Et teatud kohtadesse, mis ei takista vaadet erinevatele olulistele kohtadele ega sega ka sadamasse liikujaid, et võiks mõned reklaamkandjad paigutada"

Transpordiameti vastus oli üsna konkreetne. "Reidi tee projekteerimisel lepiti kokku, et kauneid vaatesektoreid reklaamkandjatega ei risustata," märkis ameti juhataja Andres Harjo. Ta lisas, et Reidi teel liikleb palju välismaalasi, kelle jaoks on oluline keskenduda liiklusele. Monika Haukanõmm loodab siiski veel transpordiametiga läbi rääkida. Ühtlasi lisas ta, et kesklinnas on ka teisi võimalikke reklaamikohti.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.