Krachti advokaat kommenteerib: EKRE valitsusest kukkumisega kadus ka Krachti mõjuvõim

Vahi all viibiva Kersti Krachti olukorra kohta andis kommentaari tema advokaat Oliver Nääs.

"Kuigi ma ei ole näinud asjas kogutud tõendeid, siis juba ainuüksi kahtlustuse teksti pinnalt on näha, et kahtlustus on ülepaisutatud ning kunstlik. Ühe näitena on ilmselgelt põhjendamata etteheide rahapesu kokkuleppes. Kahtlustuse tekstis ei ole kirjeldatud mitte midagi sellist, mida oleks võimalik käsitleda rahapesu kokkuleppena," selgitas Nääs.

"Minu hinnangul ei olnud Kersti Krachti vahistamine põhjendatud ega vältimatult vajalik. Vaidlustame vahistamise ringkonnakohtus.

Kersti Krachti töösuhe peatati rahandusministeeriumi poolt juba tema kinnipidamise päeval. Selle järgneval päeval avaldas Kersti Kracht ise rahandusministeeriumile soovi töösuhe lõplikult lõpetada. Lõplikud dokumendid töösuhte lõpetamise kohta vormistatakse lähipäevil. Seega ei ole Kersti Kracht enam avalikus teenistuses ning puudub mis tahtes oht, et ta võiks toime panna avaliku usalduse vastasid kuritegusid.

Samuti on Kersti Krachti ja temale kuuluvate äriühingute varalist seisu käsitletud kohati valesti ning omistatud neile vahistamise kontekstis ka ebaõiget tähendust. Kersti Kracht on enda ja talle kuuluvate äriühingute kohustustega hakkama saanud enne avalikku teenistust ning saab nendega hakkama ka pärast seda. Kohati jääb aga avaldatud seisukohtadest mulje, et kui Kersti Kracht jääks vabadusse, siis ta läheks enda varalise seisu parandamiseks kasvõi poodi vargile. Need väited on põhjendamata ja ausalt öeldes absurdsed."

Ärileht tegi eile Kracht majanduslikust seisust ülevaate, kust selgub, et 3000-eurost nõuniku palka teeninud Kracht ei suutnud sellise sissetulekuga katta isegi oma laenuintresse.

Advokaat Nääs viitas veel prokuratuuri öeldule vahistamistaotluse arutamisel, et kui EKRE on loodavast valitsuskoalitsioonist väljas, siis kaalub prokuratuur uuesti Kersti Krachti vahistamise vajalikkust.

"Ma olen iseenesest nõus, et EKRE väljajäämisega uuest valitusest kaoks ära ka alus väita, et Kersti Krachtil võiks olla ametiseisund või mõjuvõim mõne ministeeriumi või ministeeriumi allasutuse üle, mis võiks realiseeruda mõne kuriteo toimepanemises. Seega tuleb päevapoliitikal silma peal hoida ja juhul, kui uus valitsus loodakse ilma EKRE-ta, siis loota, et prokuratuur peab enda sõna."