KredEx avalikustas turismi- ja toitlustussektorile ning mikro- ja väikeettevõtjatele mõeldud kriisimeetmed

KredExi juhatuse esimehe Lehar Küti sõnul tehti tingimuste väljatöötamisel konstruktiivset koostööd paljude osapooltega ning tingimusi ollakse valmis täiendama ka edaspidi, ent silmas tuleb pidada, et riigi ressursid on piiratud.

„Piiratud ressursiga tuhandete ettevõtete aitamine on keeruline ülesanne ja kõik konstruktiivsed ideed on selles osas teretulnud. Suhtleme aktiivselt pankade ja ettevõtjatega kriisimeetmete täiendamise osas ning proovime leida keerulises olukorras optimaalset lahendust. Kriisitingimustes peame kõik tegema järeleandmisi, nii ettevõtjad, pangad kui ka riik. Olukord ei ole enam endine, seetõttu ei saa loota, et saame endistviisi jätkata. Palume ettevõtjatelt mõistvat suhtumist pankade ja KredExiga suhtlemisel, kõik osapooled töötavad nii kiiresti kui võimalik, et abi jõuaks ettevõtjateni esimesel võimalusel,“ ütles Kütt.

Alates 7. maist on läbi pankade võimalik taotleda muuhulgas järgimisi uusi kriisimeetmeid (otse KredExi poole pöörduda pole vaja):

* Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele.

* Erakorraline väikefinantseeringu käendus mikro- ja väikeettevõtetele.

Käenduse eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi. KredExi käenduse ulatuseks on kuni 100% ettevõtja laenu summast ja kahjude hüvitamise ülempiiriks pankadele on vastavalt valitsuse otsusele 15% panga poolt kriisimeetmete raames kasutatud KredExi kõigi käenduste summast.

Uute ja olemasolevate teenuste tingimuste ja muu kasuliku infoga saab tutvuda KredExi kodulehel www.kredex.ee/koroona. Vene- ja ingliskeelsed tingimused avalikustatakse kodulehel hiljemalt reede hommikul.

Nii käendus- kui ka laenutaotluste menetluskiirust saavad kõige enam mõjutada ettevõtjad ise. Esmalt tasub ettevõtjal enda jaoks välja mõelda plaan, kuidas kavatsetakse ettevõte kriisist välja tuua, KredEx saab jätkusuutlikke ettevõtteid aidata laenukäenduse või otselaenuga. Mida korralikumalt ja sisukamalt on täidetud taotlused ning lisatud vajalikud dokumendid, seda kiiremini kulgeb taotluse menetlemine.