KredEx: makseraskused kasvavad võrdeliselt ekspordiga

Ka siin on tegemist pooliku tõega, sest kuigi eksportiv ettevõte võidakse kohtus õigeks tunnistada, järgneb sellele nn õiguse realiseerimine ehk raha tegelik väljanõudmine. Paraku võib raha väljanõudmine osutuda ebameeldivalt pikaajaliseks, sest partneril lihtsalt ei ole raha, mida välja maksta. Kohtu kaudu mõistetud õigus rahale ei tähenda, et see ära makstakse. Samas maksab kindlustus hüvitise välja ka siis, kui ostja enam maksejõuline ei ole, eeldusel muidugi, et müüja on oma kohustused täitnud. Kuigi ka kindlustuse puhul tuleb vahel õiguse mõistmiseks kohtu poole pöörduda, on pärast müüja kasuks tehtud otsust kindlustatud kahjude hüvitamine garanteeritud.

Mis on kõigi aegade julgeim otsus, mis on Eestis tehtud? Pronkssõduri teisaldamine

Iseseisvuse väljakuulutamine

Külma ja niiske paiga nimega Eesti esmaasustamine



