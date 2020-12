KredEx: Riigikontrolli audit vaatab olulistest faktidest mööda

Audit räägib kohati iseendale vastu

KredExi juhatuse esimehe Ivo Kuldmäe sõnul on auditis faktilise tõenduseta väiteid ning kohati räägib audit suisa iseendale vastu. „Riigikontroll on oma hinnangus välja toonud, et meetmete elluviimine ei ole olnud piisavalt kiire ja tulemuslik, samas öeldes, et kiirus ja raha maksimaalne laialijagamine ei saa olla eesmärk omaette. Sellised järeldused on segadusttekitavad ning arusaamatud. Kriisi algushetkel oli kiirus oluline ning sellest lähtuvalt me ka tegutsesime. Tänaseks oleme ettevõtjatele kättesaadavaks teinud 442 miljonit eurot," lausus Kuldmäe.

„Riigikontroll väidab, et on vajadus rohkem turgu jälgida ja ettevõtjaid kuulata. KredEx on teinud alates märtsikuu esimestest päevadest järjepidevat, sisulist koostööd kõigi suuremate ettevõtluse katus- ja tugiorganisatsioonidega, meil on püsivad kohtumised pangaliiduga, oleme pidanud dialoogi Eesti Pangaga ning võtnud arvesse ka ettevõtjatelt endilt saadud tagasisidet, nii üksikkontaktide kui ka organisatsioonide tasandil," tõi KredExi juht veel ühe näite.

Ettevõtted ei soovi käendusi, vaid laene

„Samuti on vastuoluline väide, et praegused meetmed pole kasutust leidnud, aga edaspidi peaks keskenduma just käendustele, mida aga pangad ja ettevõtjad seni oodatud mahus soovinud ei ole. Ja ka märkus nagu poleks erakorralistel teenustel selget eesmärki ei pea vett - kui Euroopa Liidu ajutise riigiabi raamistikuga on paika pandud eesmärk, et tuleb aidata ettevõtjaid likviidsusprobleemide leevendamisel, siis seda eesmärki oleme hästi täitnud," arutles Kuldmäe.

Ettevõtjaid on meetmetest kõvasti teavitatud

Tema sõnul on meelevaldne väita nagu oleks ettevõtjaid meetme tingimuste muutmisest puudulikult teavitatud. „Oleme korraldanud rohkem kui 20 veebiseminari, teinud järjepidevat meediateavitust, korraldanud meetmete edendamiseks mitu digikampaaniat, jaganud infot ettevõtlusega seotud organisatsioonide kanalites ja veel palju-palju muud," teatas ta.

Suuri riiklikult olulisi projekte ei otsusta KredEx, vaid valitsus