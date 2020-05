Kredex saatis Tallinkile laenupakkumise, arutelu all olid lisatingimused

"Otsustasime seda, et saatsime välja laenupakkumise Tallinkile. Sellepõhiselt ootame nüüd Tallinki vastust, kas pakkumine sobib," kinnitas Kredexi nõukogu esimees, majandusministeeriumi kantsler Ando Leppiman ERR-ile.

Leppiman ütles, et Tallink saab nüüd kas laenupakkumise vastu võtta ja sõlmitakse kohe leping või algavad läbirääkimised tingimuste üle. Ta lisas, et nii Kredex kui ilmselt ka Tallink on aga huvitatud, et leping saaks sõlmitud võimalikult kiiresti. Mingeid tähtaegu Tallinkil oma vastuse andmiseks aga pole. Laenu põhitingimused jäid Leppimani sõnul samaks nagu valitsus on juba kinnitanud.

"Laenu põhitingimustes midagi ei muutunud. Tingimuste osas järgisime seda, mis valitsuses otsustatud said: käibekapitalilaen summas kuni 100 miljonit eurot, tähtaeg kolm aastat alates laenulepingu sõlmimisest ja intressimääraga 12 kuu Euribor pluss kaks protsenti aastas," selgitas ta.

Leppimani sõnul ei ole niisuguse laenu andmine Kredexist tavapärane. "Kahtlemata, antud juhul tegeleme kriisiabiga ja kindlasti Tallinkile antav laen on selleks, et parandada likviidsusprobleemi, mis Tallinkil seoses koroonakriisiga tekkinud on."

Leppiman lisas Ärilehele, et kui laenu põhitingimused jäid valitsuses otsustatuga samaks, siis täna arutati nõukogus peamiselt lepingu lisatingimusi."Küsimus käis pigem tagatiste üle ja milliseid piirangud on laenu kasutamisel. Siin on aga palju konfidentsiaalset infot, mis puudutab Tallinki äridega seonduvat, nii et ma hetkel pikemalt neid kommenteerida ei tahaks. Kui lepingu sõlmime, siis saame ehk asjadest lähemalt rääkida."

Varasemalt on läbi käinud küsimus, et kas riik võib näiteks Tallinkilt nõuda, et laevafirma jääks laenuperioodiks (või kauemakski?) riigifirma Tallinna Sadama kliendiks ja maksaks sadamatasusid, selle asemel, et hakata Linnahalli juurde oma sadamat ehitama? Leppiman ei soovinud kommenteerida, kas selline nõue oli arutelu all.

Sel nädalal Ärilehele antud intervjuus viitas Tallinki juht Paavo Nõgene, et laevafirma tagab laenu varadega ehk osade laevadega. "Millistega täpselt, saame anda teada börsiteatena siis, kui leping on alla kirjutatud." Küsimusele, kas riik keelab neil Tallinna Sadama konkurendiks hakata, vastas Nõgene, et "sellises sõnastuses kindlasti mitte. "Mina ei ole sellist punkti lepingus näinud, olen sellisest arutelust kuulnud meedias. Meie selliseid otsuseid ühepoolselt teha nagunii ei saa."