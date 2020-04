Kredex selgitab: kui suur on nende laenugarantiide maht tegelikult ja miks on laenuintressid nii krõbedad?

Seega on juba välja kuulutatud Kredexi kriisimeetmetesse sisse kirjutatud, et riik panustab ettevõtluse toetamisse umbes 400 miljoni euroga, mis tõenäoliselt otse tagasi ei tule, aga toob riigile loodetavasti kaudset tulu läbi majanduse jalulpüsimise.

Miks need garantiid on nii väikesed? 200 milljonit eurot maksimaalset Kredexi kahjumit on umbes üks protsent pankade laenuportfellist...

Eesti laenu- ja liisinguportfelli kogumaht on ligikaudu 19,4 miljardit eurot, millest ettevõtetele väljastatud laenu- ja liisingportfelli maht on kokku 9,3 miljardit eurot. Kuna need kriisimeetmed on suunatud ettevõtete aitamisele, siis on nende osakaal pisut suurem, aga nõustun, et seni laenukäenduste andmiseks eraldatud summa on liiga väike. Valitsuse 19. märtsi otsus nägi ette laenukäenduste andmiseks miljard eurot. Sellest ei ole KredExini tänaseks jõudnud veel ühtegi eurot. Loodetavasti siiski lähipäevil jõuavad meieni esimesed summad lisaeelarvega ette nähtud rahast. Teatavasti eraldati lisaeelarvega käenduste andmiseks 300 miljonit eurot ja KredExi poolt laenude andmiseks 550 miljonit eurot.

Kas esialge eriolukorra finantseerimisel välja käidud intressid on ikka sama kõrged? Rahandusminister Martin Helme on märkinud, et neid tuleks alandada. Mis on kehtiv intressitase?

Rahandusministeeriumi poolt valitsusele kinnitamiseks saadetud kriisimeetmete üldmäärus näeb ette, et riik peaks ettevõtlust toetama eelkõige läbi laenude käendamise ja alles seejärel kaaluma alternatiivseid lahendusi, sh laenude andmine ja osaluste omandamine. Kredex on kriisimeetmete väljatöötamisel lähtunud samast loogikast, kuna laenude käendamisel on võimalik kasutada riigi raha tõhusamalt. Seetõttu on meie fookus suunatud eelkõige võimalikult soodsatel tingimustel laenukäenduste pakkumisele ja laenu anname viimasel võimalusel, kui pangad ei ole valmis ettevõtet finantseerima isegi hoolimata Kredexi käendusest. Loodetavasti juba uuel nädalal saame välja tulla senisest oluliselt soodsamate tingimustega laenude käendamise osas.