Kredexi erakorralisel laenul on rängad tingimused ja ulatuslikud piirangud

Laenu saajad peavad Kredexiga kooskõlastama olulised tehingud

Ettevõte on kohustatud kooskõlastama Kredexiga piirsummat ületavate kohustuste võtmise, investeeringute tegemise ja vara võõrandamise.

Intressimäär oleneb ettevõtja ja projekti riskiastmest ja tagatistest. Kui laen on vähemalt 50 protsendi ulatuses tagatud, siis väikseim võimalik laenuintress on neli protsenti aastas. Kui laenu tagatiseks on ainult omanike käendus, siis hakkab laenu intress kuuest protsendist aastas.

Lepingu sõlmimise tasu on üks protsent laenusummast ja muutmise tasu 0,2 protsenti laenu jäägilt, kuid minimaalselt 30 eurot.

Laenu saab hakata taotlema 3. aprillist.

Laenuprogrammil on väga laiad piirangud Laenu ei saa põllumajandustoodete esmatootmiseks, kalanduseks, vesiviljeluseks ega metsamajanduseks. Finants- ja kindlustustegevusega tegelevad ettevõtted on samuti välistatud.



Kredex ei aita ehitust ega ka märkimisväärselt kinnisvaraturgu. Laenu ei saa ehitusettevõtted. Müügiks ja väljarentimiseks kinnisvara arendustele laenu ei anta, kuid on ka erand.



Laenu ei saa transpordivahendite ega sõidukite ostmiseks.



Laenudega ei aidata ka poode ega hulgimüügifirmasid käibevahendite osas.



Ka pole laenu võimalik saada kodumaise toodangu kasutamiseks importtoodete asemel.



Laenu ei anta pahetegevusteks, nagu tubakatoodete tootmine ja müük. Samuti pornograafia, hasartmängude, andmete ebaseadusliku allalaadimise ja ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega tegelevatele ettevõtetele ja projektidele.



Samuti ei saa tervishoiu valdkonnas laenu teadus- ja arendustegevuseks, mille eesmärk on inimeste kloonimine või geneetiliselt muundatud organismide arendamine.

Lisaks on Kredxeil kaks erakorralise laenukäenduse programmi uute laenude väljastamiseks ja olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks.

Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.