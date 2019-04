Kredexi kindlustus hüvitas Eesti ettevõtjatele mullu 600 000 euro eest kahjusid

Aameri sõnul tunneb üha rohkem ettevõtteid huvi ka erilahenduste vastu. "Näiteks tuntakse aina rohkem huvi, kuidas pakkuda kapitalimahukate kaupade - näiteks laevade või suurte seadmete - müügil oma välispartnerile krediidikindlustuse kaudu ka finantseerimisvõimalust," rääkis Aamer. "Tegemist on täna Euroopas juba tavapäraseks saanud praktikaga ning hea on näha, et ka meie ettevõtted kasutavad seda võimalust üha enam, et saada rahvusvahelises konkurentsis nii-öelda jalg ukse vahele," kirjeldas ta ja tõi edukate eksportijate seas näiteks nii tehnoloogiaettevõtte Cleveron kui ka laevaehitusfirma Baltic Workboats.

KredEx Krediidikindlustus pakub eksportijatele võimalust kindlustada oma ettevõte laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu.