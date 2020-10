Kredexi nõukogu esimees: otsest suunamuutust ei tule, uus juht peab riigi soovide rakendamisega toime tulema

Leppimani sõnul ei viidud Kredexi uue juhi valimist läbi kiirkorras, vaid tegemist oli rahuliku protsessiga. „Meil oli avalik konkurss, kandideeris 15 väga tugevat kandidaati, meid aitas personalifirma, mis tegi ka sihtotsingu. Lõppvooru pääses 4 kandidaati, kellega nõukogu vestles,“ selgitas Leppiman Kredexi juhi valimise protsessi Kuku raadios.

Leppimani sõnul rääkisid Ivo Kuldmäe kasuks tema kogemused ja võtmekompetentsid ning juhtimisstiil, mida otsinguprotsessis sai kaardistada.

„Tegemist on finantssektoris töötanud inimesega. Kindlasti on tal väga suurte ja tugevate organisatsioonide juhtimise, mehitamise ja ka muutmise kogemus. Võtmekompetentsid on Ivo Kuldmäel väga head: saab aru finantsinsturgudest, ettevõtlusest, ettevõtete toimimisest ja juhtimisstiili poolelt ka. Ta on tegelenud väga suurte organisatsioonide mehitamisega, nende muutmisega. Omab heas mõttes coachimise oskust. Tahaks küll uskuda ,et saime Kredexile väga hea juhi,“ rääkis Leppiman.

Nõukogu esimees tõdes, et otsest suunamuutust Kredexi senises tegevuses ette näha ei ole. Küll on aga fakt, et nii riigi kui Euroopa Liidu vahendite kasutamisel on suund nii ettevõtluse kui elamumajanduse toetamiseks rohkem finantsinstrumentide kasutamisele. „Raskuskese nikub rohkem laenude ja laenukäenduste suunas ja sellega Kredexi roll tähtsustub," rääkis Leppiman. „Ootame ka juhilt riigi enda soovide rakendamisega toime tulemist".

Ning teine ülesanne on organisatsiooni arendamine, sest ka organisatsioon peab suurenenud väljakutsetega kaasas käima.

Küsimusele, kuivõrd senise Kredexi juhi Lehar Küti lahkumiseni viinud probleemid ka uuele juhile kaasa tulevad, vastas Leppiman, et ka eelmise juhiga ei olnud neil probleeme. „Iga juht valib oma tee, kas ta tahab organisatsiooni juhtida või mitte," lausus Leppiman.

„See, et meil jätkuvad kriisimeetmed kindlasti selle aasta lõpuni ja tõenäoliselt ka järgmisel aastal, on fakt. See, et meil on lauale tulemas järjest rohkem projekte, mis kriisimeetmetest soovivad rahastust saada, on ka fakt," rääkis Leppiman. Tema sõnul on Kredex kriisi ajal sõlminud üle 460 uue käendus- ja laenulepingu, kogusummas üle 340 miljoni euro. „Tegevused jätkuvad. Kahtlemata tuleb juurde ka riiklikult olulisi projekte, mille menetlemisega tuleb tegeleda. Kindlasti töö saab olema intensiivne ja kohati ka pingeline," iseloomustas Leppiman esmaspäeval ametisse asuva Kredexi uue juhi Ivo Kuldmäe ees seisvaid ülesandeid.