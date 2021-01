Kredexi nõukogu juht: analüüsime, mis tingimustel saab Porto Franco laenulepingut lõpetada

Majandusministeeriumi kantsler ja Kredexi nõukogu juht Ando Leppiman möönis, et kriminaalmenetlusega tekkinud olukord on kahtlemata äärmiselt ebameeldiv, aga ta rõhutas, et uurimise all ei ole siiski Kredexi laenuleping Porto Francoga - see praegusel kujul kehtib ja Kredex peab lepingust kui sellisest omalt poolt kinni pidama.

"Kredex on oma protsessides käitunud õiguspäraselt ja oma laenu menetlenud lähtuvalt seatud tingimustest. See, kas laenumakseid Porto Francole edasi teha või näiteks seniste laenumaksete tagasiküsimine on teemad, mida me hetkel analüüsime. Meid seob laenuleping. Küsimus on, mis on lepingu lõpetamise tingimused ja kas seda peab tegema või mitte," ütles Leppiman. "Analüüsiga saame ühele poole loodetavasti tänase jooksul."

"Me ei otsi hetkel väljapääsu lepingust, vaid tahan aru saada, mis on üldse põhimõttelised tingimused, et saaksime lepingut lõpetada. Kuna Kredex on ka väljamakseid juba teostanud ja laen on õiguspäraselt antud, siis iga osapool peab oma kohustusi täitma," rõhutas Leppiman.

Porto Franco juhtide varasemate selgituste kohaselt oli neil riigi 40 miljonilist laenu vaja nö sildlaenuna, sest veebruaris EBRD ja Luminoriga sõlmitud laenuleping hakkas murenema koroonakriisi puhkedes. Pangad nõudsid lisagarantiisid ja riigilaen sobinuks selleks hästi.

Nüüd on aga 102 miljonilisest sündikaatlaenu lepingust juba taganenud EBRD 63 miljoni euroga, tõenäoliselt jääb projekt ilma ka Luminori 39 miljonist eurost, kuid selle kohta ametlikku kinniust veel pole.