Kredexi rahad avanesid eile: laenutaotluste hulk katab juba poole saadaolevast

Kuigi valitsus otsustas juba mõnda aega tagasi, et Kredexi kaudu suunatakse Eesti ettevõtete toetamiseks majandusse kokku 1,5 miljardit eurot, siis selle teekond tegelike soovijateni on aega võtnud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi (MKM) majandusarengu sekanstelr Viljar Lubi ütles tänasel riigiasutuste eriolukorra keskpäevasel pressikonverentsil Ärilehele, et rahad on äsja liikuma saadud.

„Tänase seisuga on Kredexil olemas ka kapital, mis valitsuse poolt talle eraldati. Kõigil ettevõtetel on võimalik Kredexi kaudu väljakuulutaud meetmeid saada. Uutel, viimastel tingimustel väljakuulutaud meetmed avanesid eile. 7. mail. See puudutab nii uusi laenu- kui käendustooteid,“ seletas Lubi.

Asekantsler viitas sellega kokku miljardi euro väärtuses ettevõtetele pakutavatele käendustele ja 500 miljoni euro väärtuses otselaenudele, mida Kredexi kaudu tahetakse anda.

Lubi tõi välja, et Kredexile on laekunud laenutaotlusi juba poole saadaoleva summa ulatuses. „Suurusjärgust rääkides – need muutuvad iga tunniga – laenutaotlusi on esitatud 250 miljoni eest ja käendustaotlusi 70 miljoni eest. Aga need muutuvad väga kiiresti,“ sõnas ta keskpäeval.

Ta väljendas ootust, et just käenduste taotluse hulk võiks nüüd eriti kiiresti kasvama hakata. „Käenduste puhul ootame, et need hakkavad nüüd väga kiiresti kasvama, sest pankadel on selge arusaam, mis need tingimused endast kujutavad. Ja kuna on vastavad vahendid nüüd Kredexil olemas, siis eeldame, et käenduste kasv saab olema kiirem otselaenude kasvust,“ lausus Lubi.