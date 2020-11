KredExi uus juht: projektide riikliku tähtsuse peabki otsustama poliitiliselt

Miks kandideerisite KredExi juhiks?



Olen olnud viimastel aastatel tegev erinevatel ettevõtlusaladel, nii iduettevõtluses kui ka tavalises ettevõtluses. Mul on tekkinud tunne, et pankadel on kadunud riskiisu, mida on eriti näha maapiirkondades. Seal on inimestel raske soetada endale eluaset või alustada äritegevust, sest pangad ei taha finantseerida. KredEx ongi organisatsioon, mis saab olukorda muuta. See on piisavalt suur väljakutse, kui näed, et saad midagi ära teha ja muuta elu Eestis.



Milline oli KredExi juhiks kandideerides teie visioon, kuidas ja mis suunas peaks organisatsioon muutuma?