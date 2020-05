Kredexile on erakorralise otselaenu taotlusi esitatud 260 miljoni ulatuses

"KredExi otselaenu puhul paraku ei vasta suur hulk esitatud taotlusi meetme tingimustele ning lükatakse seetõttu tagasi. Enamasti on eitava otsuse põhjuseks see, et ettevõtja raskused ei ole tingitud koroonapuhangust ja raskused ei ole ajutised. Näiteks on ettevõtja probleemid tekkinud juba enne eriolukorda või võlakoormus ei ole ettevõtjale jõukohane," selgitas Kütt. "Käendus ja laen ei ole tagastamatu toetus, vaid on mõeldud ajutise, koroonakriisist tingitud likviidsusvajaduse leevendamiseks ning eeldab, et ettevõtja on võimeline võetava kohustuse ka tagasi maksma."

Lisaks nimetab KredExi juht esitatud taotluste puudustena juhud, kus investeerimislaenu taotluse esitavad algfaasis ettevõtted, kelle prognoosid on optimistlikud, omakapitali tase madal ning eelnevad majandustulemused kesised või puuduvad, saades seetõttu ka taotlusele eitava vastuse. Laenuandjana peab KredEx veenduma, et ettevõtja on võimeline võetavat kohustust teenindama oma põhitegevuse rahavoost.

"Kindlasti tasub enne taotluse esitamist üle vaadata kõik meetme tingimused, vajadusel lugeda korduma kippuvaid küsimusi, käenduse kasutamiseks rääkida esmalt läbi oma panga esindajaga ning vajadusel pöörduda meetmeid puudutavate küsimuste osas KredExi poole," märkis Lehar Kütt. "Üldisemalt annavad ettevõtjatele suunatud toetusmeetmete osas infot ka maakondlikud arenduskeskused."