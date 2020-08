Kredexist lahkuv juht: minul kellegagi intriigi pole, on ainult erinevad nägemused

Küll aga on tema jaoks probleem teadmatus, kas sihtasutuse rolli tahetakse muuta või samamoodi jätkata. Kütt tunnistas, et teatud osapooltega on neil Kredexi rollist ja tulevikust erinevad nägemused. "See on paratamatu ja kui need olukorrad tekivad, on tegevjuhil sobiv kõrvale astuda. Mul ei ole kellegagi mingit intriigi."

Lehar Küti viimane tööpäev Kredexis on 4. oktoober tulenevalt juhatuse esimehe kahekuulisest etteteatamiskohustusest.

Kas lahkumise ajendiks said ikkagi pidevad etteheited Kredexi tööle kriisimeetmetega ja aeglase kohanemisega?

"Keegi peab ju patuoinas olema. Kui kiiresti oleme teinud asju meie ja kui kiiresti on valitsus või riigikogu on asju otsustanud, siis siin on kõik ju dokumenteeritud," jätab Kütt detailsemalt oma vastuse täpsustamata.

Küti sõnul oli kriisimeetmete väljatöötamise alguses hoopis suurem probleem selles, et tegelikult ei lepitud väga konkreetselt kokku, mida tegema minnakse. "Öeldi eri osapooltele, et tehke midagi ja kui asi valmis saadi, siis öeldi, et see pole see ja tehti valesti. Nii et järgmise kriisi ajal on võimalik oluliselt strateegilise juhtimise poolt parandada. Kõik üheskoos tegelesime operatiivküsimustega, aga strateegilist pilti oleks võinud rohkem vaadata."

Ette on heidetud ka liiga karme tingimusi laenudele, mis ei kutsunudki ettevõtteid taotlusi tegema ning et rahajagamine on liialt aeglane olnud. "Mahud, mida Kredexile eraldati - need said otsustatud puhvriga," selgitas Kütt. "Et kui kriis kujuneb hulluks, siis see oli jõuline sõnum riigilt, et oleme valmis aitama. Meile ei öelnud keegi, et see raha tuleks kõik laiali jagada. Teisalt pankade ökonomistid on öelnud, et kriis on majanduse seisukohalt siiani olnud leebem kui kartsime. Ettevõtete abivajadus ei olegi nii suur olnud ja ma ei pea õigeks, et me oleksime laenu vägisi pakkuma läinud. Kõik taotlused oleme ära menetlenud, mis meile tulnud on," kinnitas Kütt.

Kütt toob välja ka asjaolu, et mõneti on ministeeriumipoolset ja nõukogu poolset sekkumist tegevjuhtimisse juurde tulnud. Kredexi nõukogu juht on majandusministeeriumi kantsler Ando Leppiman. IT-minister Raul Siemiga saab Kütt enda sõnul hästi läbi.