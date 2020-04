Krematooriumipidaja ei mõista, miks keelas terviseamet Lätist surnute veo

Ettevõtja kinnitusel on kottidesse pakitud surnukehad ohutumad kui karastusjoogi kastid.

Juba mõnda aega tuhastatakse Viljandis OÜ Felkrem krematooriumis lätlasi. Ettevõtte Läti partneril on Riia linnaga leping ja selle alusel tuuakse Eestisse umbes 40 surnukeha kuus.

Kui eriolukord algas, kinnitati, et kaubavahetus üle lõunapiiri peab jätkuma. Surnukehasid vedanud läti autojuhid said selle tarbeks eriloa ja töö läks edasi. Kuni ühel päeval märtsi lõpus, peeti laadung piiri peal kinni. Politsei teatas ettevõttele, et terviseamet keelas surnukehade Eestisse tuhastamatoomise ära.

Terviseameti kriisireguleerimise nõunik Karena Leiger selgitas, et praegusel nakkusohtlikul ajal tuleb surnutega väga hoolsalt ringi käia.