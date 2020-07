Kreml ei usu küsitluse tulemusi, mille järgi peab pool venemaalastest ära elama 185 euroga kuus

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov väljendas kahtlust selle küsitluse õigsuse suhtes, vahendab Interfax.

„Ma vastaksin ettevaatlikult: me ei tea ei arvutusmetoodikat ega nende ettevõtete võimalusi. Valim ei ole kaugeltki kõige suurem. Sellise valimi põhjal on mingite järelduste tegemine föderaaltasemel ebakorrektne,” ütles Peskov ajakirjanikele, lisades, et Kremlis ei olda selle uuringuga tutvutud.