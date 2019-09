Kreml kibeleb mustadeks päevadeks kogutud raha kulutama

Raha kulutamise eesmärk on majandust elavdada, kuid Venemaa keskpank hoiatab, et see võib hoopis stabiilsust ohustada, kirjutab Bloomberg.

„Poliitiline surve midagi majanduskasvuks teha on väga suur," ütles analüütik Christopher Granville. „Kui valitsus tahab kulutada, siis keskpank muutub veel ettevaatlikumaks."

Mustade päevade fondi hakati raha koguma selleks, et muuta majandus vähem sõltuvamaks naftahindade tõusudest ja langustest. Fondi eraldatakse raha kui nafta hind on üle 40 dollari.

Keskpank andis eelmisel nädalal Venemaa rahandusministeeriumile hoiatuse, milles märkis, et kulutamine võib osaliselt tagasi pöörata majanduse senise arengu.

Ahvatlus kulutada on aga väga suur, sest fondi on nüüdseks kogunenud üle 122 miljardi dollar. Valitsus tahtis esialgu suunata raha ekspordi toetamiseks, kuid viimastel kuudel on räägitud infrastruktuuri arendamisest.

Pinged kasvavad ilmselt sügisel, mil valitsus hakkab otsustama, kuhu fondi kogutud raha suunata.