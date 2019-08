Kreml tõstab keedetud kana kinost välja

Nõukogude ajal elanud inimesed mäletavad ebameeldivust, kui näiteks Moskva rongi kupeekaaslane pakkis veel Balti jaamas seisvas rongis kupeelauale kodunt kaasa võetud keedukana ja asus seda isukalt sööma.

Tänaseks on sarnased toidu kaasa võtmise kombed hakanud häirima Venemaa kinotööstust. Vahel ilmuvad filmikülastajad seansile koos lähimast toidukohast pärit pelmeenide ja heeringaga, rääkis ühe kinofirma tippjuht.

Toidu keeld saab riikliku jõu

Kultuuriministeeriumi koostatud seadusemuudatustega "Vene Föderatsiooni kinematograafia riikliku toetamise kohta" soovitatakse seaduslikult kehtestada säte, millega keelatakse väljaspoolt ostetud toitu ja jooke kinodesse toomine. Eelnõu koostajate eesmärk on „vara säilitamine ning avaliku korra ja avaliku turvalisuse tagamine“, öeldakse dokumendis.

Seadusandlik algatus tuli tööstuse esindajatelt, ütles kultuuriministeeriumi kinematograafia osakonna juhataja Olga Ljubimova. Kõige rohkem kannatavad publiku poolt kinosse toidu massilise kaasa võtmise all kuni 500 000 elanikuga Venemaa väikelinnade kinod.

„Tööstuse esindajad rääkisid meile sellest ühel koosolekul. Selgub, et see on väikeste kinode majandusele laastav. Kuid loomulikult seisavad selliste probleemidega silmitsi ka suurlinnades asuvad kobarkinod, mis asuvad kaubanduskeskustes toiduväljakute naabruses,”lisas ta.