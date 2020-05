Kriis annab nutikatele võimaluse: Viljandimaa firma on müüki hüppeliselt kasvatanud

Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Tactical Solutioni tegevjuht Sverre Puustusmaa. Foto: Tactical Solution

Koroonaviiruse põhjustatud kriis on sundinud paljud firmad püksirihma pingutama ja musti mõtteid hauduma, kuid nagu alati on igal asjal plussid ja miinused ning ka kriisis võitjaid. Üks näide on Viljandimaal pika säilivusjaga toidupakkide tootja Tactical Solution, kelle müük on kriisis hüppeliselt kasvanud.