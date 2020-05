Kriis küll terendab igal pool, aga korterite müügihinnad aprillis alla ei andnud

Täielikult pole koroonaviirusest tingitud šokk ja sellest tingitud majanduslangus veel kinnisvaraturul oma mõju avaldanud, näiteks hindade osas avaldub selgem pilt umbes poole aasta pärast. Selge on aga see, et kuna seekordne kriis ei saabunud kinnisvaraturult, on kriisi järelmid tunduvalt pehmemad kui 2008.–2009. aastal.

Koroonaepideemia on tabanud kõiki kinnisvarasegmente, ehkki üsna erinevalt. Esimese löögi sai lühiajaline üürikinnisvaraturg, mille tulemusel toimus suurem liikumine pikaajalisele turule. See aga tähendas suuremat pakkumist ning hinnasurvet üüriturul, mis tõi kaasa aktiivsed hinnaläbirääkimised, mille tulemusel langesid üürihinnad neil pindadel 20%–30%.

Kinnisvaraportaalis KV.EE oli eelmise aasta aprillis Tallinnas 1908 üürikuulutust ja Tartus 420 kuulutust, nüüd aga vastavalt 3233 ja 782 kuulutust. Samuti on näha väiksemat huvi investeeringukorterite soetamise vastu.

Tehingute arv kukkus kolinal

Korterituru müügitehingute arv langes aprillis võrreldes eelmise 12 kuu keskmisega ligi 40%, üksikelamute ja suvilate turg nägi enam kui 20%-list langust.

Ehkki ühe kuu põhjal on veel keeruline rääkida maastumise protsessi algusest, on maaklerid üle kogu Eesti kinnitanud inimeste suurt huvi maamajade, kruntide ja suvilate vastu. Aktiivne on nii müügi- kui ka üüriturg. See võib tähendada, et näiteks korteriturg taastub aeglasemalt kui majade turg.

Müügihinnad on püsinud stabiilsetena üle kogu Eesti. Kuigi kauplemisruum on küll selgelt paindlikum, ei näita uusarenduste ja järelturu statistika veel hinnalanguse trendi. Kinnisvaraarendajate likviidsus on täna veel väga hea ning kui tegemist pole projektiga, millele on õla alla pannud ühisrahastusplatvormid, pole veel suuremaks muretsemiseks põhjust.

Hindade stabiilsus on hoidnud ka müügipakkumise mahu stabiilsena, tõenäoliselt püsib paljudel omanikel lootus saada veel turu tipu lähedast hinda, selmet pool aastat hiljem märgatava allahindlusega kinnisvara maha müüa.

Hinnatase püsis

Aprillis sõlmiti korteriomanditega esialgsetel andmetel 1143 tehingut, mis võrreldes eelmise 12 kuu keskmisega oli üle 800 tehingu võrra vähem ehk enam kui 40% madalam tulemus. Võrreldes märtsiga langes turg 37,5% võrra.