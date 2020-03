Kriis lennunduses: kuni 250 Airbalticu töötajat jäävad tööst ilma

Broneeringute vähenemise põhjuseks on koroonaviiruse levik, mis on suurt mõju avaldanud lennundussektorile. Lennufirma teatas, et otsib viise töötajate arvu vähendamiseks ja võimaluste hulka kuuluvad nii inimeste palgata puhkusele saatmine kui koondamine.

„See on raske, aga vajalik otsus. Meil olid aasta kaks esimest kuud väga positiivsed, aga nüüd seisame silmitsi erakorraliste asjaoludega. Me peame seda praegu tegema, et saaksime inimesed tagasi tööle võtta kui olukord paraneb. Läheme sellest raskest ajast koos läbi ja suhtleme pidevalt töötajatega," ütles ettevõtte tegevjuht Martin Gauss.

Gauss lisas, et tavapärasel viisil pole enam võimalik jätkata, kuna lende tuleb tühistada ja broneeringute hulk on langenud. Gaussi sõnul on ta kindel, et olukord normaliseerub jälle.

Airbalticus töötab umbes 1600 inimest. Tänase seisuga on lennufirma tühistanud 580 lendu vahemikus 31 märts kuni 31 mai.