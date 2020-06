Kriis on jõudnud ehitussektorisse. Ümbrikupalgast võib saada suur probleem ka riiklikel ehitusobjektidel

„Näeme, et huvi riigihangete vastu kasvab ja ka hinnakonkurents on kasvanud – pakkujate ring on läinud mitmekesisemaks ja hinnad madalamaks,” ütleb maksu- ja tolliameti maksuauditi juht Merle Siibak. Seetõttu on viimasel paaril aastal ümbrikupalga maksmine riiklikel ehitusobjektidel olnud maksuameti suurema tähelepanu all. Need juhtumid käivad kõigi ameti 111 maksuhalduri laualt aeg-ajalt läbi.

„Me ei kahtlusta hankijaid, aga oleme vaadanud, millised ettevõtted osalevad,” lisab Siibak. Suurte peatöövõtjatega üldiselt probleeme ei ole, peavalu valmistavad alltöövõtjad ja nende alltöövõtjad. Kui veel hiljuti oli tööjõumaksude tasumisega probleeme igal kolmandal riikliku ehitusobjekti juures töötaval alltöövõtjal, siis viimase kuuga on see osakaal oluliselt suurenenud. „Võib-olla on see juhus, aga on ka selliseid objekte, kus on üle 60% alltöövõtjaid, kellel on probleeme tööjõumaksude maksmisega – need on kas sektori keskmisest madalamad või üldse tasumata – ja kellega me peame pärast objektil käimist ühendust võtma,” märgib Siibak.