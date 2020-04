Kriis on kohalike väiketootjate vastu olnud helde. Mõnel läheb pareminigi kui varem

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

RemedyWay müügi- ja turundusjuhi Nelly Vahtramaa sõnul on eriolukord viinud nõudluse gluteenivabade toortatra toodete järele lakke. Foto: Anni Õnneleid

Kuigi Eesti väiketootjatele on kriis toonud kaasa keerulise aja, on hulganisti neidki, kes on leidnud hüppelaua.