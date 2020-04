Kriis õpilasfirmasid ei murra: ära jäänud laatadele leiti teine lahendus

Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor selgitas, et koolides, kaubanduskeskustes ja mujalgi toimuvad õpilasfirmade laadad on alati olnud väga oluliseks osaks õpilasfirmade programmis, kuna just seal õpivad noored vahetult müügioskusi, esitlemist ja kõike muud vajalikku. „Paraku oleme pidanud sellel kevadel kõik laadad ja ka niisama koolitused ära jätma," nentis Loor.

„Sellel õppeaastal on aga loodud rekordiliselt üle 400 õpilas- ja minifirma ning pidime leidma neile võimaluse ikkagi vajaliku kogemuse kättesaamiseks. Seega oleme nüüd avanud õpilasfirmade e-poe, kuhu kõik on oodatud uudistama ja õpilasfirmadele tellimusi esitama," lausus Loor.

„Hetkel on lehele koondatud vaid murdosa sellel õppeaastal tegutsevatest õpilasfirmadest, kuid neid lisandub sinna jooksvalt järjest juurde. Kuna paljudel õpilasfirmadel polnud seni üldse veebis esindatust, siis nüüd on nad seda kiirkorras loomas. Samas on see noortele väga hea õppekogemus, sest ettevõtluses tegutsemises tulebki ju suuta ühte sammu käia ühiskonnas toimuvaga," märkis Loor.

Sellel õppeaastal on kokku registreeritud 445 õpilasfirmat ning õppeaasta teine pool on tavaliselt olnud aeg, kui õpilasfirmad oma tegutsemise hoo just sisse saavad, osalevad laatadel ning valmistuvad parimate õpilasfirmade valimise võistluseks. „Isolatsioon on muidugi paljude väikeste ettevõtete tegutsemise raskeks teinud ning olenevalt toodetest ja teenustest on paraku pidanud nii mõnedki oma tegevuse peatama, kuid siiski leidub palju usinaid, kes on leidnud viisid oma tooteid ja teenuseid siiski pakkuda," lausus Loor ning lisas, et kõik on väga oodatud õpilasfirmade e-poe vahendusel tellimusi esitama, et noored ettevõtlushuvilised saaksid siiski kätte vajaliku õppekogemuse ning läbiksid õppeprogrammi edukalt.

Kuigi õpilasfirmade laadad ja koolitused on sellel kevadel ära jäänud, siis olulised võistlused nagu Creatloni majandusviktoriin toimus edukalt veebikeskkonnas ning aasta parima õpilasfirma ning minifirma valimised viikase samuti läbi veebipõhiselt. Aasta parima õpilasfirma lõppvoor toimub juba 29. aprillil ning parim minifirma selgub veebipõhiselt 15. mail.