Kriis tabas valusalt veel ühe ameti pidajaid. Tellimuste arv on kukkunud kivina

Kunagine masu võib osutuda tänavuse kõrval naljanumbriks, sest terve maailma inimesed on reaalselt paanikas ja muretsevad oma elude, mitte varanatukese pärast, nagu kümmekond aastat tagasi. Igasugused tilu-lilud on prioriteetide seas lükatud tagaritta ja sinna need jäävad seniks, kuniks pandeemia rahunemise märke ei näita.

Konsulteerisin enne kirjatüki arvutisse toksimist enam kui 10 elukutselise fotograafiga ja palusin nende hinnangut ja prognoosi olukorra tõsidusele.

Olukord on rohkem kui tõsine.

Pooled fotograafidest tõdesid, et neil on juba praegu vähemalt 50% eesolevatest töödest ära öeldud. Valdava enamuse hinnangul ongi oodata tellimuste langust enam kui poole ulatuses, järgneva kuu jooksul isegi vahemikus 75-95%. Vaid üks optimist arvas, et tellimuste hulk kahaneb ehk mitte rohkem kui paarikümne protsendi võrra.

Rahvusvahelise haardega tippfotograaf Kaupo Kikkas ütles otse ja avalikult, et tema järgmise kuue nädala tellimustööd Austrias, Saksamaal, Prantsusmaal, Šveitsis ja USA-s on kõik tühistatud. Ülikarm!

