Kriis tegi hooga käima läinud tanklapoodide äris korrektiive

Britt-Marii Pung britt-marii.pung@epl.ee RUS

Circle K esimene mugavuspood Balti jaamas. Tankida ei saa, aga burgerit küll. Foto: Hendrik Osula

*Uue tulijana turule ilmunud Terminal Oil väidab, et tanklata mugavuspoe käive on sama suur kui tanklaga kaupluse puhul.



*Circle K ja Alexela on pidanud juba ühe poe sulgema.