Kriis tõukas logistikasektori uusi lahendusi otsima

Logistikasektor on otseses sõltuvuses majandusest, eeskätt tööstuse ja kaubanduse käekäigust, ning seetõttu mõjutab koroonakriisist tingitud majanduslangus ka transpordiäri. Kui üldine kaubavahetus langeb, saab ka kogu logistikasektor väga valusalt pihta. Kaupade liikumisele küll piiranguid ei ole, kuid kaubavahetuse taastumine kriisieelsele tasemele võtab kindlasti aega. Lisaks Eesti ettevõtjate käekäigule sõltub palju ka sellest, kuidas suudavad kriisist välja tulla rahvusvahelised kaubanduspartnerid.

Viimase miili küsimus

Eriolukorra ajal suurenes üle maailma hüppeliselt e-kaubanduse osakaal ja see tõi kaasa vajaduse uudsete jaotuslahenduste järele. Seda eriti suurlinnades, kus praegused lahendused ei suuda plahvatuslikult kasvavaid e-kaubanduse mahte enam ära teenindada, kuna puudub vajalik e-kaubanduse taristu. Hea näitena saab tuua New Yorgi, kus eelmisel aastal oli ühes päevas vaja kohale toimetada keskmiselt 1,5 miljonit pakki. Kuna kullerautodel pole linnas kuhugile parkida, jäetakse autod sellistesse kohtadesse, kuhu ei tohi parkida. Seetõttu saavad kullerautod umbes 30 miljoni dollari eest parkimistrahve aastas. E-kaubanduse kasvutrend jätkub kindlasti ka edaspidi ja see nõuab logistikaettevõtetelt uusi ja efektiivseid lähenemisi „viimase miili" lahendustele. Tarneahela viimane osa ehk paki toimetamine kliendini on väga keeruline ja lahendusi saavad siin pakkuda tehnoloogia areng ja innovaatilised lahendused.

Vajadus digitaliseerida muutus veelgi tugevamaks

Praegune olukord annab logistikaettevõtetele võimalusi oma tegevuse ja teenuste ülevaatamiseks ja ümberkorraldamiseks. Juba mõnda aega räägitakse digirevolutsioonist logistikas - andmete digiteerimine ja digitaalne ühilduvus tarneahela osapooltega on muutunud järjest olulisemaks. Kriisi suudavad üle elada need, kes selle väljakutsega paremini hakkama saavad. Digitaliseerimine loob võimaluse efektiivsuse kasvuks, paremaks ja kiiremaks klienditeeninduseks ning täiesti uute ärimudelite loomiseks. Digitaliseerimisest saadav suurim võit on tarneahelate läbipaistvus, mis võimaldab kõigi logistikaprotsesside täpset optimeerimist ja annab võimaluse oluliselt kiiremaks reageerimiseks igasugustele muutustele.