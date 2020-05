Kriisi abil peadpööritava kasvu leidnud, kuid 63 töötajat koondanud idufirma juht: pidime sellise otsuse tegema

„Ettevõte on hästi kiirelt kasvanud ja restruktureerime oma ettevõtte struktuuri, sest automatiseerimine on teinud oma töö ja nüüd investeerime rohkem müüki,” põhjendas neli ja pool aastat tagasi tegevust alustanud isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuva Veriff OÜ asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas, miks otsustati 63 töötajat senisest pea 300-liikmelisest meeskonnast koondada.

Kui kuni veebruarini liikus ettevõtte kuust kuusse kuskil 20%-lises kasvutempos, siis veebruari ja aprilli mahtude vahe oli juba kahekordne. See aga tõi esiplaanile ka likviidsusküsimused, kuna praegune majandusolukord on pannud Veriffi senised rahakaasamisplaanid ootele. Ka ei kvalifitseeru ettevõte riigi toetusmeetmetele ettevõte ei kvalifitseeru, kuna käive on viimastel kuudel tõusnud. „See oli keeruline otsus, mis meil tuli teha, aga üritame siit tugevamana välja kasvada,” sõnas Kotkas.

Samas võimaldab aga 63 töötaja koondamine maksta ettevõttesse alles jäänud 235 töötajale senist palka edasi, kuna inimeste töökoormus on viimastel kuudel vaid kasvanud. „Hetkel kasvame väga kiiresti oma tegevusmahtude osas, üritame maailma hoida käimas. Läksime notaritele appi, et oleks võimalik notariaalseid tehinguid teha distantsilt, aitame ülikoolidel ja teistel koolidel sisseastumiskatseid teha,” loetles Kotkas.

Kui varasemalt teenindas Veriff peaasjalikult fintech ettevõtteid ja e-kauplusi, siis nüüd otsivad lisaks notaritele ja haridussektorile neilt abi ka telemeditsiini-, meelelahutusettevõtted ning terve rida teiste valdkondade suuri ettevõtteid, kellel oli vaja abi kodus töötamisele üleminekul samal ajal, kui töötajate arvutites olevat tundlikku infot tuli kaitsta. Ka peab Veriff läbirääkimisi mitmete riikidega, kes ehitavad üles töötuks jäänud inimeste hüvitise maksmise lahendusi.

„Meie äri olemus on selline, et see ei ole Zoomi kõne, mida sa kohe avad – uutesse klientidesse panustamine võtab kaks-kolm kuud aega ja seepärast pidime ajal, kus välisinvesteeringud võtavad kauem aega, sellise otsuse tegema,” märkis Kotkas.