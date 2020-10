Kriisi ajal restorani avanud ettevõtja: õhtuti on maja täis

„See oli 50 : 50 risk. Otsus tuli seetõttu, et äripartner Radoga mõtlesime: kui me seda võimalust praegu ei kasuta, siis teist sellist sülle ei kuku. Olime arvestanud, et võib minna hästi, aga ka sellega, et võib minna väga halvasti,” rääkis Tallinna vanalinnas Vene tänaval juunis avatud Rado restorani kaasomanik Triinu Tapper. Tema ja ta äripartner Radoslav Mitro ehk Rado ostsid ära samades ruumides varem tegutsenud Ribe. „Eelmised omanikud tegid meile toreda pakkumise ja otsustasime edasi minna. Igaüks unistab vahel, et tal võiks olla oma restoran. See oli meie võimalus.”