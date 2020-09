Kriisi ajal võimekuselt suurimaks. Autokeskuste kett laienes Tallinnasse

Rehvid Pluss avas endistes Info-Auto ruumides aadressil Kassi 6 uhiuue autokeskuse koos ligi 250-ruutmeetrise kliendisaaliga. Viimane on eriti oluline praegusel ajal, kui tervise hoidmise hüvanguks peab hoidma distantsi. Pealinnas on korralikest tegijatest puudu, ütleb Rehvid Pluss juhatuse liige Kristjan Suurekivi.

„On puudu neist, kel on hinnatase mõistlik ja kes pakuvad ka head kvaliteeti. Tihti on kvaliteet paigas, aga hind on priske. Meie hinnatase hakkab survestama teisi," lubab Suurekivi.

Foto: Rehvid Pluss

Kriisist tugevamana välja

Kui kevadel Eesti sisuliselt lukku keerati, tegid Rehvid Plussi omanikud otsuse, et elatakse päev korraga. Loodeti, et keegi Leedu kombel autotöökodasid kinni panema ei hakka. Suurekivi ütleb, et esimesena Eestis tulid nad välja kontaktivaba rehvivahetusega. Oli kevadine rehvivahetushooaeg ning teenus võeti väga hästi vastu.

„Kui oleks tehtud otsus vahetuspunktid sulgeda, siis oleksime öelnud, et keegi peab ju selle töö ära tegema. Päästeamet, politsei, turvafirmad ja teised eesliini töötajad vajavad teenust. See, et meie uus lahendus nii hästi vastu võeti, andis hea märgi, et seis ei olegi nii halb," ütleb Suurekivi.

Võrreldes aastataguse ajaga on Rehvid Plussi käibekasv olnud lausa 16,5 protsenti. 2018. aastaga võrreldes on kasv olnud 65 protsenti.

Peetri töökoja maht sai täis

Rehvid Plussi kriisikava nägi ette, et vähemalt 20 protsenti klientidest kaob. Nad hakkasid töötama selle nimel, et kuskilt see 20 protsenti tagasi võita.

„Juhtus aga see, et saime 20 protsenti kliente juurde. Oleme juba aastaid masu oodanud, aga sellisel kujul nagu seda ette kujutasime, seda ei tulnudki. Tänu praegusele keerulisele ajale saime, tõsi, Tallinnasse ruumid, mida olime otsinud pea viis aastat," toob Suurekivi välja. „Vabu töötajaid, mille arvu kasvu prognoosisime, siiski turule tulnud ei ole," lisab ta.

Pealinna tulek oleks pidanud aset leidma nii või naa, sest Tallinnale lähim Rehvid Plussi töökoda asus Peetris ning seal ei olnud enam ruumi kasvada. Ka autoremondi osa oli pidevalt broneeritud. Teenuseid pakutakse aga teiste seas ka näiteks Eesti Energiale ja Maanteeametile.