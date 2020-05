Kriisi kaks palet: USA miljardäride kasvav rikkus ning töötajate kaotused

Analüüsis on arvestatud inimeste rikkuse muutust 18. märtsist kuni 19.maini ning kasutatud selleks Forbesi andmeid.

Selle aja jooksul suurendasid miljardärid oma vara kokku 434 miljardi dollari võrra, varasemalt 2,948 triljonilt dollarilt 3,384 triljonile dollarile.

Viiendik kogu kasvust langes viie maailma kõige rikkama inimese - Amazoni juhi Jeff Bezose, Microsofti ühe asutaja Bill Gatesi, Facebooki asutaja Mark Zuckerbergi , Berkshire Hathaway juhi Warren Buffetti ning Oracle’i asutaja Larry Ellisoni- arvele.

Bezose vara kasvas kahe kuuga 34,6 miljardi dollari ehk 30,6% võrra, Gatesil 8 miljardi dollari ehk 8,2% võrra, Zuckerbergil 25,3 miljardi dollari ehk 46,2% võrra.

Buffetti vara kasvas 564 miljoni dollari ehk 0,8% võrra ning Ellison kasvatas enda vara 7 miljardi dollari ehk 11,9% võrra.

USA miljardäride TOP30sse kuulujatest kasvatas oma vara protsentuaalselt kõige rohkem ehk 62,8% võrra Menardsi omanik John Menard Jr. Absoluutnumbrites oli kasv 7,2 miljardi dollari võrra 18,7 miljardi dollarini. Talle järgnes 48% kasvuga Elon Musk, kelle vara kosus 11,8 miljardi dollari võrra kokku 36,4 miljardi dollarini.

Kahe koroonapandeemia kuuga suurenes ka miljardäride üldarv. Kui märtsis oli neid 614, siis mais juba 630. Uustulijana tuuakse välja muusikaprodutsent Kanye West, kelle vara väärtus oli mais 1,3 miljardit dollarit.

Ebavõrdsus kasvab

Uuringus märgitakse, et samal aja jooksul kaotas töö enam kui 38 miljonit ameeriklast, ligi 1,5 miljonit haigestus viirusesse ning enam kui 90 000 inimest suri viiruse tagajärjel.

Covid-19 pandeemia ohvriteks on ka enam kui 16 miljonit ameeriklast, kes on kaotanud tööandja pakutud tervisekindlustuse. Madalapalgalised töötajad, mitte valge nahavärviga ehk segarassidest inimesed ning naised on uuringu kohaselt on praeguses tervise- ning majanduskriisis ebaproportsionaalselt kõige rohkem kannatanud. Samas toovad uuringu läbiviijad välja, et miljardärid on valdavalt valged mehed.

„Aastakümneid kestnud maksukärped on toitnud miljardäride arvu kasvu ning nende rikkuse suurenemist,“ märgitakse uuringus.

„Pandeemia on teravalt välja toonud Ameerika üha suureneva varandusliku lõhe surmavad tagajärjed ning miljardärid on selle majandusliku ebavõrdsuse ere ja silmatorkav sümbol,“ lausus ATFi tegevjuht Frank Clemente.