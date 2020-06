Kriisi kiuste 85 töötajat palkava metallifirma juht: praegu on õige aeg turgu võtta

Masinatööstusettevõtte Heavy Industry Estonia tegevjuhi Marko Lavingu sõnul on Eesti ettevõtetel praeguses kriisis võimalik globaalset turuosa laiendada ja kasvada allhankest oma toote tegijaks. Lavingu arvates võiks riik seda toetada. „Minu suurim hirm on, et kriis saab läbi, ettevõtted veritsevad ja alustavad taas sealt, kust enne kriisi pooleli jäime,” tõdes Laving.

Laving tõi esile, et tööstuses ilmneb kriis viitajaga ja kui riik praegu masinaehitusele appi ei tule, tuleb sügisel hakata töötukassaga tegelema. Paljudel ettevõtetel on veel eelmisel aastal sõlmitud tellimusi, kuid uusi ei ole kõigile piisavalt tulnud.

Heavy Industry Estonia sai COVID-19 pandeemias kõvasti räsida, sest kriisi alguses peatusid kliendi inspektsioonid ja maksed. Tänu töötukassa palgatoetusele ei pidanud ettevõte kedagi koondama ja nüüd tahetakse hoopis 85 uut inimest palgata. Firmas töötamise vastu tuntakse suurt huvi, kuid nõudmised on kõrged ja sõel tihe. Lavingu sõnul sobib igast 20 kandideerijast ainult üks.