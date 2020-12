KRIISI MÕJUL TÖÖTA | Töökoormuse vähendamine võimaldas Tallinkil päästa 200 töökohta

Kui enne pandeemiat oli Tallink Grupi töötajaid Eestis 3900, siis novembri lõpu seisuga 2500. „Kokku koondame selle aasta jooksul 1600 inimest,” sõnas Ausmees. Detsembri lõpus saavad sügisesed koondamised läbi.

Arvestatav hulk seniseid koondatuid on olnud viieaastase ja enama staažiga, neid on koondatutest ligi pool. Nende kõrval on võrdselt nii neid, kes on kuni viis aastat ettevõttes olnud, kui ka neid, kes on üle kümneaastase staažiga. „Vanuseliselt on koondatud seinast seina, me kindlasti ei koondanud mitte üheski kohas vanuse järgi,” ütles Ausmees, rõhutades, et ennekõike tingis koondamise ettevõtte majanduslik olukord, mistõttu polnud inimestele enam piisavalt tööd pakkuda.

Ootavad kogenud töötajaid tagasi

Tallink on küsinud kõigilt, kes on olnud sunnitud ettevõttest lahkuma, kas nad on valmis naasma kevadel, kui laevafirma töömaht loodetavasti taastuma hakkab. „Meretöö on ikkagi seotud spetsiaalse ettevalmistusega,” põhjendas Ausmees. „Kui me uuesti alustame operatsioonidega, siis vaatame ikkagi nende inimeste poole, kellel on see kogemus ja ettevalmistus olemas,” rõhutas ta.

Koondamine ei ole ka personaliosakonda ennast puutumata jätnud – kui aastat alustati Eestis 24 inimesega, siis aasta lõpetatakse 19 töötajaga. Sealjuures on personaliosakonna töö iseloom viimase üheksa kuuga palju muutunud, tuues juurde nii tööülesannete kui ka fookuse muutust. Palju energiat on pandud juhtide nõustamisse ja toetamisse, kuna tihti on tegu nende esimese suurema koondamise kogemusega.

„Iga koondamine on raske nii töötajale kui tema juhile. Inimese peamiseks küsimuseks on, et miks just mina. Juhil on raske selgitada ja valikuid põhjendada,” selgitas Ausmees. „Tööandja jaoks on koondamine seotud struktuurimuutuste, ressursside ümberpaigutuse ning tegevuse ülevaatamisega – mida üldse teha ja millise ressursiga tulemus saavutada,” lisas ta.

Kuid Ausmees rõhutas, et enamik inimesi, kelle Tallink on pidanud koroonakriisi tõttu koondama, on asjasse väga mõistlikult suhtunud. „Enamik saab selgelt aru, miks need asjad toimuvad, miks seda tehakse ja mis selle taga on. On muidugi ka üksikuid inimesi, kes ei saa sellest aru ja sellest tekivad emotsionaalsed hetked, kuid need on mõistetavad,” kirjeldas personali- ja arendusdirektor.