Kriisi positiivne mõju: seadus lubab nüüd üldkoosolekuid korraldada ka veebis

Mittetulundusühingu ja korteriühistu juhatuse liikme või valitseja ametiaeg pikeneb kuni 31. oktoobrini 2020.

Mittetulundusühingu juhatuse liikme ja korteriühistu juhatuse liikme või valitseja ametiaeg, mis lõpeb ajavahemikul 2020. aasta 12. märtsist 31. augustini, loetakse pikenenuks kuni uue juhatuse liikme või valitseja valimiseni, aga mitte kauem kui 2020. aasta 31. oktoobrini. Analoogset volituste pikendamise regulatsiooni ei kohaldata teistele juriidilistele isikutele.

Kaotati osa müügilepingu notariaalse vormi nõue

Jõustus ka varasemalt vastuvõetud seadusemuudatus, millega kaotati osa võõrandamise kohustustehingu notariaalse tõestamise nõue. See tähendab seda, et osanike lepinguid, investeerimislepingud ja osa müüki puudutavaid kokkuleppeid võib sõlmida vormis, mis on osapooltele kõige sobivam. See ei puuduta osade käsutustehinguid, st omandi üleandmist, mis tuleb endiselt notariaalselt tõestada. Muudatused on eriti olulised start-up ettevõtetele, kes kavatsevad praegusel keerulisel ajal kapitali tõsta või kaasata investeeringuid välisinvestoritelt.

Alates 1. augustist 2020 pääsevad osaühingud, kelle sissemakstud osakapital on vähemalt 10 000 eurot, ka osa käsutustehingu notariaalsest tõestamisest, kui kõik osanikud on sellega nõus ning see kajastatakse osaühingu põhikirjas.