Kriisiaegne rahapõletamine reisilaevadega läks kalliks: Tallink ostis 8,5 miljoni eest kaubalaeva

Seepärast on tema sõnul igati loogiline, et laevafirma mitmekesitab koroonakriisist saadud õppetundide mõjul oma laevastikku tulevikuks juba täna. Nõgene märkis, et Tallink Grupi tütarettevõtte HT Laevateeninduse tehnilised eksperdid on viinud läbi laeva põhjaliku ülevaatuse ning teinud kindlaks, et laev on suurepärases seisukorras, vastates igati Tallinki vajadustele ja kõrgetele tehnilistele nõuetele.

Sailor on 1987. aastal Poolas Gdanski laevatehases ehitatud ro-pax tüüpi laev (autotekiga reisilaev), mis on 157 meetrit pikk, 25 meetrit lai ning mille kogumahutavus (gross tonnage) on 20 921. Alusel on kokku 60 kajutit ning laev mahutab kokku 23 meeskonnaliiget ja 119 reisijat. Laeval on kokku 1500 liinimeetrit kauba ja sõidukite transpordiks. Aluse kiirus on 19 sõlme.