Kriisiajal uuele õlitehasele miljonite andmine ajab kriitikud marru: see on vastutustundetu!

Vähim, mida praeguses kriisiolukorras oleks pidanud tegema, on otsustamise edasilükkamine. Siin on küsimus ka, kuidas on Eesti Energia juhatus ja nõukogu täitnud oma hoolsuskohustust ning hinnanud koroonakriisi kontekstis projektiga seotud riske.

Õlitehase majanduslikku vajalikkust ja perspektiivi peaksime hindama, siis kui koroonakriis on läbi. Siis on meil mingi ettekujutus majanduse taastumisest ning kriisijärgsetest jõujoontest. Eesti riigil on hetkel suur hulk teisi vajadusi ja võimalusi, kus nii suurt rahasummat mõistlikumalt kasutada," ütles Sutt.

Ärileht kirjutas Eesti Energia rahalisest seisust eile, kus tõime välja, et riigifirmal on endiselt kaelas 1,1 miljardi eest laene ja võlad ületavad neljakordselt ärikasumit. Valitsuse teates Eesti Energiale rahaandmisest tunnistab rahandusminister Martin Helme, et raha on vajalik suurima riigifirma krediidireitingu ja "optimaalse kapitalistruktuuri säilitamiseks".

Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Rohelise Liikumise ning Keskkonnaõiguse Keskuse hinnangul on valitsuse tänane otsus eraldada 125 miljonit eurot uue põlevkiviõlitehase rajamiseks Eesti tuleviku suhtes vastutustundetu.

"Praegu ei ole paslik teha üliriskantseid investeeringuid suure kliimamõjuga valdkonda, mille majanduslik perspektiivikus on pandeemiast tulenevalt, ent ka üldisemas plaanis küsitav. "Sellele rahale on praeguses kriisiolukorras võimalik oluliselt paremat kasutust leida - kas tervishoiuvaldkonnas või toetades pikaajaliselt toimivaid majanduslahendusi. Täna õlitehasega põlevkivisektori töötajatele turvatunnet pakkuda on sama, kui proovida hotellinduses tööta jäänutele ehitada uut hotelli," nentis Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert Piret Väinsalu.