Kriisiga silmitsi seisev Kuuba hakkab piirama toiduainete müügikoguseid inimese kohta

Viimasel ajal on Kariibi mere kõige suuremal saarel järjest tavalisemaks muutunud, et poeriiulitelt vaatab vastu tühjus, vahendab Reuters. See kirjeldus peab paika ka kõige tavalisemate toidukaupade – munade, jahu ja kanaliha – osas. Kuubalased ootavad tunde järjekordades, et ei magaks maha seda hetke, kui riiulid mõneks ajaks taas toiduainetega täituvad.

Sotsiaalmeedias on isegi liikvele läinud pildid hashtag’iga #lacolachallenge, mis viitab väljakutsele, mida järjekorras seisjad peavad läbi tegema. Kogu Kuuba sõltub toiduainete osas tugevalt impordist, kuna 60-70% toiduainetest tuuakse välismaalt. Kuigi viimastel aastatel on püütud ellu viia mitmeid põllumajandusreforme, et selle mõju vähendada, ei ole need vilja kandnud.

Oma osa mängivad tänases olukorras ka aastaid kestnud USA kaubandussanktsioonid. Nende mõju on täna seda teravam, et Kuuba pikaajaline liitlane Venetsueela on vähendanud märgatavalt abi andmist ja oma toodete eksporti saareriiki. Kuuba valitsusel on raskusi rahaliste vahendite leidmisel, et importi hoogustada. Trumpi valitsemisajal karmistunud sanktsioonid on riigi likviidsuskriisi vaid süvendanud.

Kuuba siseminister Betsy Diaz ütles reedel, et valitsuse jaoks on suureks probleemiks ka see, et kuubalased hakkavad erinevaid kaupu kokku ostma, kuna kardavad, et need võivad peagi müügilt kaduda. See on andnud hoogu ka spekulantidele, kes ostavad kaupu kokku, et neid pärast kõrgema hinnaga mustal turul maha müüa.