Kriisimurdja: Saaremaa elektroonikatööstus seilab koroonakevadest taastudes enneolematul kasvulainel

Töötajate panus väga suur

Tema sõnul on selles pannud tugevalt Incapi töötajad, kes on muutustega kohanedes olnud äärmiselt vastupidavad ja paindlikud. “Meil on jätkuvalt kasutusel ranged meetmed, et kaitsta töötajaid viiruse leviku eest, ning see nõuab kõigilt töötajatelt pingutusi. Samas näitavad hea kasv ja kasumlikkus kolmandas kvartalis, et teeme õigeid asju, et saavutada nii käesoleva aasta kui ka tulevasi eesmärke,” rääkis Incapi juht.

Incap Corporation on rahvusvahelise haardega elektroonikaseadmete tootja, kes tegutseb Soomes, Eestis, Indias, Slovakkias, Suurbritannias ja Hongkongis ning annab tööd umbes 1300 inimesele. Incapi aktsia on Nasdaq Helsinki Ltd börsil noteeritud alates 1997. aastast.