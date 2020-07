Kriisis on ka võitjaid: logistikafirma maksab igale töötajale kena boonuse

Ettevõte on kasu lõiganud veebiostlemise buumist ja ka kaubaveost, sest cargo ruum reisilennukites on oluliselt vähenenud, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Deutsche Post DHL teatas, et tegevuskasum kasvas teises kvartalis 25%. Juuniga lõppenud kvartali kasum oli esialgsetel andetel 1,09 miljardit eurot eelmise aasta sama aja 872 miljoni euro asemel.

„Meie tulemused on väga head ja see näitab, et tarbijad kulutavad jätkuvalt raha ja seda rohkem veebis,“ lausus DPDHLi juht Frank Appel. „Me oleme indikaator, et nõudlus kasvab ning inimestel on seda enesekindluse ja usalduse kasvuks tarvis kuulda.“

Selle aasta kokkuvõttes loodab ettevõte teenida 3,8 miljardit eurot kasumit. 2022. aastal peaks kasum olema vähemalt 4,7 miljardit eurot, seda isegi majanduse nn L-kujulise kriisist taastumise puhul.

DPDHL teatas, et maksab pärast augustikuist aktsionäride üldkoosolekut omanikele aktsia kohta 1,15 eurot omanikutulu.