Kriisist on veel asi kaugel: Tallinna luksuskorterite müük on tänavu hoopis kasvanud

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on nii terve tänavuse aasta jooksul kui ka suvekuudel ostetud mullusest rohkem luksuskortereid. 2020. aasta kaheksa kuuga müüdi pealinnas 306 enam kui 250 000 eurot maksvat korterit.

"Suur raha pole turult kadunud või otsa saanud. Ostetakse nii Ferrarisid kui eksklusiivseid kortereid. Jõukatel inimestel pole koroonakriisist sisuliselt mingit vahet," märkis Vahter. Ka 1Partner Kinnisvara tegi suvel mitu tehingut eksklusiivsete korteritega, mille vastu ostja oli juba pikalt huvi tundnud. "Ühe korteriga tekkis isegi järjekord ja kaks soovijat jäid ilma," ütles Vahter.

Enam-vähem eelmise aasta tasemel on ka kõige soodsama otsa korterite müük. "Inimestel on ju vaja ikka kuskil elada. Kui hind on õige, läheb kõik ära," leidis 1Partneri juht. Tema sõnul on aga tuntavalt kahanenud keskmise väärtusega, 100 000 ja 180 000 euro vahemikus korterite müük.

"Jaekaubanduse näitajate põhjal pole ostujõud kahanenud, küll aga on langenud kindlustunne. Paistab, et see mõjutab kõige rohkem keskklassi," sõnas Vahter.