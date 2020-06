Kriisist võitjad: Eesti haridustehnoloogia ettevõtted tegid eriolukorra ajal jõulise kasvu

Eesti EdTech-ettevõtted ja haridusinnovatsioon on üks valitsuse poolt loodud haridusprojekti Education Nation prioriteete. Nii osalesid kuus Eesti EdTech ettevõtet ka mainekal London EdTechX konverentsil, mis sel aastal toimus virtuaalselt.

„Eesti hariduse üks suuremaid tugevusi on see, et me oleme avatud innovatsioonile. Tulevikuhariduse pakkumiseks on oluline teha koostööd erasektoriga. Eesti hariduskogukonna jaoks on hea võimalus olla ettevõtjatele globaalne piloteerimiskeskkond. Ühendades oma teadmised ja jõu ettevõtete, idufirmade ja kõigi huvitatud osapooltega, on meil suutlikkus pakkuda väga mitmekülgset tuge, mida kaasaegseks hariduskorralduseks vaja,“ avaldas Education Nation projekti eestvedaja ja Innove juht Birgit Lao.

Kõige suurema kasvu tegid eriolukorra ajal virtuaalseid õpetajate tubasid ja klassiruume ehitav Clanbeat ja lasteaialastele mõeldud hariduslik mobiilirakendus ALPA Kids. Mõlemad ettevõtted liitusid ka algatusega, mille raames pakuti oma tooteid ja teenuseid eriolukorra ajal tasuta.

Clanbeati juhi Kadri Tuisu sõnul on kasvu potentsiaal olnud märkimisväärne. „Eriolukorra alguses oli huvi meie virtuaalse õpetajate toa teenuse vastu väga suur. Nii Eestist kui ka välismaalt enam-vähem võrdselt. Kui tavalisel nädalal näitas huvi üles ca 5 kooli, siis koroona alguses oli see peaaegu 500,“ avaldas Tuisk.

Teise ettevõttena tegi kriisis jõulise kasvu ka ALPA Kids, mille mobiilirakenduse kasutajate arv tõusis eriolukorra ajal 664%. Võrreldes kriisieelse kasutusega tõusis kasutajate aktiivsus rakenduses 841%. Kui enne kriisi kasutati ALPA Kidsi 36 riigis ja 129 linnas, siis nüüd juba 83 riigis ja 570 linnas. Suur osa rakenduse kasutajaid on just väliseestlased.

„ALPA kiirele kasvule avaldas suurt mõju eriolukord, mil suur osa lasteaialapsi pidi jääma koduseks. See oli aeg, kui paljud lapsed said tavapärasemast oluliselt rohkem ekraaniaega ja nii lapsevanematel kui ka lasteaiaõpetajatel oli hea meel leida eestikeelne hariduslik mobiilirakendus, et suunata laste ekraanikasutus positiivsema sisu poole. Olime kogu meeskonnaga kiired kohanema pakkudes kasutajatele võimalikult kiiresti palju uut sisu,“ avaldas ALPA Kids tegevjuht, Kelly Lilles.