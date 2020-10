Kriisitoetus sai läbi: suured USA lennufirmad tegid algust kümnete tuhandete inimeste koondamisega

USA suurim lennufirma American Airlines on otsustanud koondada 19 000 ning suuruselt neljas United Airlines 13 000 töötajat, kirjutab BBC.

Mõlemad lennufirmad, mis on koroonapandeemia tõttu väga valusa löögi saanud, möönavad, et kui valitsus leiab lennundussektorile täiendavat abiraha, on nad nõus koondamisprotsessi pooleli jätma.

Seni on USA lennufirmad saanud föderaalvalitsuselt aasta esimeses pooles paika pandud majanduse turgutamise kava raames miljardeid dollareid abiraha.

Selle saamise tingimuseks on olnud, et nad ei asu kedagi enne 1. oktoobrit koondama. Koroonapandeemia tõttu on lennundussektor üle maailma väga tugevalt kannatada saanud, kuna nõudlus lendamise järele on järsult kukkunud.

„Mul on tohutult kahju, et me peame seda teed minema. Ma tean, et keegi teist ei vääri seda,” ütles American Airlines’i tegevjuht Doug Parker töötajatele saadetud kirjas, millega teavitati koondamise algusest.

United Airlines märkis kolmapäeval töötajatele saadetud kirjas, et nad püüavad teha kõik endast oleneva, et esindajate koja liikmed jõuaks täiendava kriisiabi osas võimalikult kiiresti kokkuleppele ning päästaks nende töökohad.

„Kirjas föderaalvalitsusele ja kongressile, kus me oleme nõudnud neilt otsustavaid samme, oleme me rõhutanud, et peatame koondamisprotsessi niipea, kui nad otsustavad lähipäevil palgatoetust pikendada,” sõnas lennufirma.

Lennufirmade suurkoondamiste teated seavad täiendava surve alla nii rahandusminister Steve Mnuchini kui ka kongressi esindajatekoja demokraadist spiikri Nancy Pelosi, kes on pidanud läbirääkimis täiendava abipaketi üle, mis võimaldaks hätta sattunud USA majandust turgutada.

Demokraadid, kellel on esindajate kojas häälteenamus, on toetanud 2,2 triljoni dollari suurust abimeetmete paketti, samal ajal kui Valge Maja tahab jääda 1,6 triljoni dollari piiridesse. Abipaketi kõige viimase versiooni järgi on USA lennufirmade toetamiseks ette nähtud 20 miljardit.

Lahendust pole aga niipea oodata, kuna Nancy Pelosi sõnul jäävad erimeelsused esindajate koja ja Valge Maja vahel väga olulistes valdkondades väga suureks.