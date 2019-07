Kriitikud: lõdvemad laenureklaami piirangud suurendavad makseraskustes inimeste arvu

"Piiks-piiks ja raha tuleb" - sellist omaaegset reklaamlauset kiirlaenu pakkumiseks ei tohi kasutada ka siis, kui reklaamiseadust muudetakse. Ent tarbijalaenu reklaamis sisalduva teabe piirangu kaotamine annaks laenuandjale siiski vabamad käed ja kasvataks reklaamide mahtu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Majandusminister Taavi Aasa (KE) sõnul ei puudutaks muutus sugugi kitsalt kiirlaene, vaid laenu- ja liisinguteenuse pakkujaid laiemalt.

"Et neil oleks võimalus oma tooteid tutvustada, turule tulla, selleks ongi mõeldud see eelnõu, et toetada nende tegevust. Kindlasti ei ole see eelnõu suunatud kiirlaenuandjatele," selgitas Aas.

Krediidiasutusi ja muid laenuandjaid koondava ühenduse FinanceEstonia juhatuse esimees Andrus Alber tõi näite, et kui praegu tahab laenufirma sotsiaalmeedias oma majandustulemustest teada anda, läheks see reklaamiseadusega vastuollu ning selline piirang pole mõistlik. Samuti märkis ta, et rohkem infot reklaamis parandaks konkurentsi, kuid muud tingimused jääksid samaks.