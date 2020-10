Kriitiline piir on peagi käes: Eesti reisifirmad on poole aastaga tohutu kukkumise läbi teinud

Olukord hakkab taastuma alles kevadel

Euroopa turismiorganisatsioonid ennustavad, et reisiturgude teatav avanemine toimub järgmise aasta kevadel. Eesti turismifirmade liit on koos teiste turismisektori liitudega palunud riigilt tuge, et selle ajani vastu pidada ja säilitada turismiteenuste edukaks taaskäivitamiseks vajaminev kriitiline hulk ehk 50% sektori töötajatest.

