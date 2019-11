Kristen Michal: Eesti Pank peab oluliseks pensionireformi analüüsimist, valitsus aga teeb kõik, et arutelu ei toimuks

Mitmed pensionisambad annavad suurema lootuse kõrgemale pensionile, ütleb analüüs. Nagu ka seda, et teise sambasse kogujatel on vara rohkem, kui neil, kes seda teinud pole. Ehk sama lauda teistpidi pöörates – kogumispensionisüsteemi kallal läbimõtlematu toimetamine toob väiksemad pensionid, vaesusriski vaenemas eas.

Pensionisüsteemil Eestis võib ja on küllap palju hädasid. Me kõik, ka siinkirjutaja, tahaks suuremat tootlust pensionivaradele. See muidugi tähendab ka suurema vara kaotamise riskiga arvestamist, mida ju keegi ei tahaks. Seega palun suurt kasvu, riskita. Südames tahaks veel, et pangad ja haldurid teeks seda sama töötasu eest, mis sinna investeeriv inimene, kuid finantssektoris on palgatase häirivalt teistsugune. Ja pensionile minnes tahaks, et meie vara ning saadav pension oleks unistusteks piisav ja ülegi. Usun, et võtsin olulise kokku?

Eesti Panga analüüs soovitab sama – "Enne pensionisüsteemis põhimõtteliste muudatuste tegemist on oluline selgelt kirjeldada soovitava uue süsteemi oodatavad tulemused ja saavutada neis võimalikult laiapõhjaline kokkulepe. Vajalik tervikpilt peaks pakkuma selgust riigi poolt tulevikus pakutava pensioni suhtelise suuruse, inimeste enda oodatava panuse ja pensionisüsteemi kulukuse küsimustes." Ometigi tundub mulle, et tänane valitsus teeb kõike, et seda arutelu rahva pensionitulevikust ei toimuks, surudes kiirustades läbi kümnendeid puudutava seaduse.

Kirves pole mänguasi, raiu see pähe, poeg