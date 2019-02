Kristen Michal laidab Paavo Nõgene ideed: maksumaksja raha ei tohi saada piduriks

Alustuseks teen sõbraliku ettepaneku debattides ühiskondlikult kokku leppida, et meie kõigi maksumaksja raha eest tehtavad asjad ei kanna silti tasuta. Need võivad olla tasutud, piletita sõit või mistahes muu kohase nimega, kuid mitte tasuta. Maksuraha on tublide ettevõtjate, ausate maksumaksjate panus riigi ühisesse ülalpidamisse. Tasuta silt ütleks justkui vääralt, et maksumaksjate raha pole midagi väärt. Niipalju terminoloogiast.